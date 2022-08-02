Про це інформує в телеграмі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Танкісти 17-ї окремої танкової бригади оперативного угруповання військ "Каховка" Збройних Сил України завдали удар по складах зберігання боєкомплектів та військової техніки на Півдні.

Крім того, українські захисники знищили ворожі гусеничну бойова машина повітряно-десантних військ РФ "Бахча" та БМП-2.