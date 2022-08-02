Українські захисники показали, як знищили російську техніку та склад із боєприпасами на Півдні
На Півдні України Оперативне угрупування військ "Каховка" знищило російський БМП-2 та БМД-3, а також склад з боєприпасами
Про це інформує в телеграмі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Танкісти 17-ї окремої танкової бригади оперативного угруповання військ "Каховка" Збройних Сил України завдали удар по складах зберігання боєкомплектів та військової техніки на Півдні.
Крім того, українські захисники знищили ворожі гусеничну бойова машина повітряно-десантних військ РФ "Бахча" та БМП-2.
- Морпіхи 35-ї окремої бригади виявили російський танк Т-72 і знищили броньовану машину з ракетного комплексу "Стугна-П".
- З початку повномасштабної війни Росія втратила уже понад 5 тис. одиниць бронетехніки та транспортних засобів армії РФ.
- Станом на 1 серпня, згідно з даними Генштабу ЗСУ, РФ втратила більше 41 тис. військових, 1768 танків, 932 системи артилерії, 223 літаки і 190 гелікоптерів.
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