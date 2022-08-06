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Головна війна з Росією На Херсонщині окупанти роздають пенсіонерам гроші та рекламують вступ до захоплених вишів

На Херсонщині окупанти роздають пенсіонерам гроші та рекламують вступ до захоплених вишів

6 серпня, 2022 субота
14:58
війна з Росією

У тимчасово окупованій Херсонській області росіяни готуються до проведення "референдуму", пенсіонерам роздають гроші, а молоді обіцяють безкоштовне навчання

Про це повідомляє мерія Херсону з посиланням на Херсонську ОВА. 

"За розповідями місцевих жителів, окупаційна влада почала розносити пенсіонерам по 20 000 рублів. Натомість вимагають персональні дані. На Херсонщині окупанти рекламують вступ до захоплених вишів. Обіцяють безкоштовне навчання", - йдеться у повідомленні.

Для проведення "референдуму" росіяни шукають співробітників, приміщення та формують своїх медійників для пропаганди.

Також окупанти залучають на роботу спеціалістів із Росії, зокрема анонсують про переїзд на Херсонщину 100 медичних працівників. За даними ОВА, росіянам так доводиться робити через кадрові проблеми у всіх сферах і відмову жителів області співпрацювати. 

  • У суботу, 6 серпня 2022 року, в загарбаному Росією місті Нова Каховка Херсонської області стріляли з пістолета в місцевого колаборанта Віталія Гуру.
  • Колаборанта Володимира Сальдо, який "очолював" окуповану Херсонщину, доправили літаком до Москви та поклали до відділення токсикології. 
  • Британська розвідка назвала напрямок, на якому розгорнеться нова фаза війни РФ проти України. Найважчі бої під час нової фази війни Росії проти України очікуються на ділянці у 350 км, що тягнеться на південний захід від Запоріжжя до Херсона.

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Херсонщина
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