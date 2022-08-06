Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

У британській розвідці звертають увагу, що російські війська майже напевно скупчуються на півдні України в очікуванні контрнаступу ЗСУ або готуючись до можливого штурму. Довгі колони російських військових вантажівок, танків, буксированої артилерії та іншого озброєння продовжують віддалятися від Донбасу та прямують на південний захід. Також повідомлялося, що техніка рухалася з окупованих Росією Мелітополя, Бердянська, Маріуполя та з материкової частини Росії через Керченський міст до Криму.

Батальйонні тактичні групи чисельністю від 800 до 1000 військовослужбовців розгорнуті в Криму та майже напевно будуть використані для підтримки російських військ у Херсонській області. 2 серпня до Криму була перекинута нова БТГ, також окупанти передислоковуються зі східного угруповання військ. Ймовірно, найближчими днями їх відправлять у Херсонську область.

Британці зазначають, що українські сили все частіше завдають ударів по мостах, складах боєприпасів та залізниці в південних регіонах України, зокрема - б'ють по стратегічно важливій залізничній гілці, яка з’єднує Херсон з окупованим Росією Кримом. Все це спрямовано на те, аби поігршити матеріально-технічне поповнення запасів РФ.

"Війна Росії проти України от-от увійде в нову фазу, коли найважчі бої перемістяться на лінію фронту довжиною приблизно 350 км, що тягнеться на південний захід від Запоріжжя до Херсона, паралельно річці Дніпро", - дійшли висновку в британській розвідці.

4 серпня Генштаб повідомив, що окупанти намагаються завадити контрнаступу ЗСУ на Півдні.

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