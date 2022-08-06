В окупованій Новій Каховці стріляли в заступника голови "адміністрації", - росЗМІ

Про це повідомили в РИА Новости.

"У Новій Каховці скоєно замах на заступника голови місцевої адміністрації Віталія Гуру, він у лікарні у важкому стані", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, замах було скоєно за місцем проживання Гури.

Вогонь вівся з пістолету Макарова.

Відомо, що до 24 лютого Віталій Гура обіймав посаду старости Дніпрянського старостинського округу, що входить до складу об'єднаної територіальної громади Нової Каховки.

5 серпня російські ЗМІ повідомляли, що призначеного окупантами "керівника" Херсонської області Володимира Сальдо госпіталізували та ввели у стан медикаментозної коми.

Станом на 6 серпня колаборанта Сальдо, який перебуває у комі, доправили до Москви та поклали до відділення токсикології. Не виключено навмисне отруєння.

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