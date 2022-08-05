Колаборант Сальдо, який "очолював" окуповану Херсонщину, перебуває у комі, - російські "ЗМІ"

Про це пише російське пропагандистське видання РБК.

"Глава тимчасової військово-громадянської адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо госпіталізований, його ввели в медикаментозну кому. Лікарі ввели Сальдо в стан медикаментозної коми, його стан оцінюється як середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Повідомляють, що Сальдо збираються перевезти спецбортом з Криму в одну з московських лікарень. Вчора, 4 серпня, його переправили з Херсонської області до клініки в тимчасово окупованому Криму. Додають, що пацієнту погіршало і Сальдо під'єднали до ШВЛ і ввели в кому.

4 серпня призначений окупантами "керівник" Херсонської області Володимир Сальдо повідомив, що лягає до лікарні, а "повноваження" передає Сергію Єлісєєву.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb