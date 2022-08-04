"Очільник" окупованої Херсонщини погодився на госпіталізацію
Призначений окупантами "керівник" Херсонської області Володимир Сальдо повідомив, що лягає до лікарні, а "повноваження" передає Сергію Єлісєєву
Про це він написав у telegam.
За його словами, після чергової наради "міністр охорони здоров'я" став наполягати на негайному медобстеженні. Згодом лікарі, які зробили обстеження, наполягли на негайній госпіталізації.
"Обговоривши з головою уряду, колегами, вирішив погодитися з пропозиціями лікарів. Виконувати обов'язки голови Херсонської області на час моєї відсутності голова гряду Херсонської області Єлісєєв С.В", - написав він.
- 26 квітня у захопленій міській раді Херсона окупанти та колаборанти провели нараду, на якій представили так званого "голову" Херсонської ОДА Володимира Сальдо та "голову" Херсонської міської адміністрації Олександра Кобеця.
- Станом на 11 червня в окупованому Херсоні з 250 тис. людей російське громадянство прийняли 24 людини, зокрема ексмер Володимир Сальдо.
- 14 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії "Блок Володимира Сальдо", яку визнано проросійською.
- 2 серпня управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США розширило список підсанкційних осіб, у списку є Володимир Сальдо.
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