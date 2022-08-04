"Очільник" окупованої Херсонщини погодився на госпіталізацію

Про це він написав у telegam.

За його словами, після чергової наради "міністр охорони здоров'я" став наполягати на негайному медобстеженні. Згодом лікарі, які зробили обстеження, наполягли на негайній госпіталізації.

"Обговоривши з головою уряду, колегами, вирішив погодитися з пропозиціями лікарів. Виконувати обов'язки голови Херсонської області на час моєї відсутності голова гряду Херсонської області Єлісєєв С.В", - написав він.

26 квітня у захопленій міській раді Херсона окупанти та колаборанти провели нараду, на якій представили так званого "голову" Херсонської ОДА Володимира Сальдо та "голову" Херсонської міської адміністрації Олександра Кобеця.

Станом на 11 червня в окупованому Херсоні з 250 тис. людей російське громадянство прийняли 24 людини, зокрема ексмер Володимир Сальдо.

14 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії "Блок Володимира Сальдо", яку визнано проросійською.

2 серпня управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США розширило список підсанкційних осіб, у списку є Володимир Сальдо.

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