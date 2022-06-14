Суд заборонив партію Сальдо, якого окупанти призначили "очільником" Херсонщини

Про це повідомила пресслужба суду.

Судом задоволено вимоги Міністерства юстиції: заборонено діяльність партії.

"Кошти та активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави", - йдеться у повідомленні.

Довідка. Володимир Сальдо - проросійський політик, був мером Херсона, народним депутатом України, після повномасштабного вторгнення перейшов на бік РФ та став псвевдогубернатором Херсонщини.