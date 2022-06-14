Суд заборонив партію Сальдо, якого окупанти призначили "очільником" Херсонщини
14 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії "Блок Володимира Сальдо", яку визнано проросійською
Про це повідомила пресслужба суду.
Судом задоволено вимоги Міністерства юстиції: заборонено діяльність партії.
"Кошти та активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави", - йдеться у повідомленні.
Довідка. Володимир Сальдо - проросійський політик, був мером Херсона, народним депутатом України, після повномасштабного вторгнення перейшов на бік РФ та став псвевдогубернатором Херсонщини.
- 20 березня президент України Володимир Зеленський заборонив діяльність 11 проросійських партій на час воєнного стану: "Опозиційна платформа – За життя"; "Партія Шарія"; "Наші"; "Опозиційний блок"; "Ліва опозиція"; "Союз лівих сил"; "Держава"; "Прогресивна соціалістична партія України"; "Соціалістична партія України"; "Соціалісти"; "Блок Володимира Сальдо".
- 3 травня парламент підтримав закон про заборону діяльності проросійських партій.
- 8 червня суд заборонив партію "Опозиційний блок". 13 червня суд заборонив діяльність політичної партії "Соціалісти" та партії "Справедливість та розвиток". 14 червня суд заборонив діяльність політичної партії "Наші", головою якої є колишній народний депутат Євген Мураєв.
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