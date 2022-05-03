Депутати підтримали закон про заборону діяльності проросійських партій
Депутати Верховної Ради вирішили заборонити діяльність партій в Україні, які мають проросійський характер
Про це повідомив депутат Ярослав Железняк у telegram.
Підтримали законопроєкт 330 нардепів. Мова йде про закон 7172-1.
"По-перше, ніхто правки не піднімав та не блокував. По-друге, "За" проголосувало 17 екс ОПЗЖ: 12 депутатів з нової групи (Платформа за життя та мир) та ще 5 депутатів з ОПЗЖ, які зараз позафракційні", - написав Железняк.
- 28 березня у Раді зареєстрували проєкт закону про заборону проросійських партій. В документі йдеться про обмеження для утворення та діяльності політичних партій, які виправдовують або заперечують збройну агресію Росії проти України, а також виправдовують дії або бездіяльність осіб, які причетні до цієї агресії.
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