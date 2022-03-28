У Раді зареєстрували проєкт закону про заборону проросійських партій
Нардепи планують заборонити проросійські партії в Україні. Законопроєкт стосується процедури та наслідків заборони проросійських партій
Про це повідомила очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк, інформує Еспресо.TV.
В документі йдеться про обмеження для утворення та діяльності політичних партій, які виправдовують або заперечують збройну агресію Росії проти України, а також виправдовують дії або бездіяльність осіб, які причетні до цієї агресії.
Проєкт закону прописує процедуру заборони діяльності таких структур в умовах воєнного часу.
Зокрема, визначення в умовах воєнного стану підсудності справи про заборону політичної партії як суду першої інстанції підсудні апеляційному адміністративному суду в апеляційному окрузі, що включає місто Львів.
Судом апеляційної інстанції в справі про заборону партії, є Верховний Суд у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з п'яти суддів. Судове рішення Верховного Суду у таких справах є остаточним і касаційному оскарженню не підлягає. Визначений максимальний термін розгляду адміністративної справи про заборону партії в суді першої інстанції після відкриття провадження у справі в 1 місяць.
Суд апеляційної інстанції повинний розглянути справу протягом місяця після відкриття апеляційного провадження. У разі заборони судом партії майно, кошти та інші активи партії та її структурних утворень переходять у власність держави, про що зазначається у рішенні суду.
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