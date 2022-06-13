Про це повідомляє рух "Чесно".

Майно партії та її осередків, згідно з рішенням, передається державі. Але воно може бути оскаржене у Верховному Суді.

Заборону політсили сторона обвинувачення обґрунтувала на тому, що партію слід заборонити через дії її співзасновника та попереднього голову Миколу Ісаєнка.

"Він, зокрема, автор петиції, у якій просить президента "негайно закрити іноземні військові бази і бактеріологічні лабораторії на території України". Ісаєнко партію не очолює з 2018 року", - зазначив аналітик руху Ігор Фещенко.

Коли політичну силу очолював Ісаєнко вона називалася “Всеукраїнська чорнобильська народна партія "За добробут та соцзахист народу".

Зауважимо, що партія не фігурувала у списку РНБО, але Міністерство юстиції направило до суду позов щодо її ліквідації.

20 березня президент України Володимир Зеленський заборонив діяльність 11 проросійських партій на час воєнного стану.

Перелік: "Опозиційна платформа – За життя"; "Партія Шарія"; "Наші"; "Опозиційний блок"; "Ліва опозиція"; "Союз лівих сил"; "Держава"; "Прогресивна соціалістична партія України"; "Соціалістична партія України"; "Соціалісти"; "Блок Володимира Сальдо".

3 травня парламент підтримав закон про заборону діяльності проросійських партій.

8 червня суд заборонив партію "Опозиційний блок". 13 червня суд заборонив діяльність політичної партії "Соціалісти".