Суд заборонив третю проросійську партію - "Справедливість та розвиток"
Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові заборонив партію "Справедливість та розвиток"
Про це повідомляє рух "Чесно".
Майно партії та її осередків, згідно з рішенням, передається державі. Але воно може бути оскаржене у Верховному Суді.
Заборону політсили сторона обвинувачення обґрунтувала на тому, що партію слід заборонити через дії її співзасновника та попереднього голову Миколу Ісаєнка.
"Він, зокрема, автор петиції, у якій просить президента "негайно закрити іноземні військові бази і бактеріологічні лабораторії на території України". Ісаєнко партію не очолює з 2018 року", - зазначив аналітик руху Ігор Фещенко.
Коли політичну силу очолював Ісаєнко вона називалася “Всеукраїнська чорнобильська народна партія "За добробут та соцзахист народу".
Зауважимо, що партія не фігурувала у списку РНБО, але Міністерство юстиції направило до суду позов щодо її ліквідації.
- 20 березня президент України Володимир Зеленський заборонив діяльність 11 проросійських партій на час воєнного стану.
- Перелік: "Опозиційна платформа – За життя"; "Партія Шарія"; "Наші"; "Опозиційний блок"; "Ліва опозиція"; "Союз лівих сил"; "Держава"; "Прогресивна соціалістична партія України"; "Соціалістична партія України"; "Соціалісти"; "Блок Володимира Сальдо".
- 3 травня парламент підтримав закон про заборону діяльності проросійських партій.
- 8 червня суд заборонив партію "Опозиційний блок". 13 червня суд заборонив діяльність політичної партії "Соціалісти".
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