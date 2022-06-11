Про це повідомило ТАСС у телеграмі.

Окупанти видавали паспорти РФ напередодні Дня Росії. Із близько 250 тис. містян російське громадянство прийняли 23 людини, зокрема колишній мер Херсона Володимир Сальдо. Він перейшов на бік росіян і "очолив" місто.

13 березня колаборантів у окупованому Херсоні очолив ексмер, "регіонал" Володимир Сальдо.

20 березня в окупованому Херсоні розстріляли авто Володимира Сальдо, водій загинув, пасажирка отримала поранення.

26 квітня в захопленій міськраді Херсона окупанти та колаборанти провели нараду, на якій представили "голову" Херсонської ОДА Володимира Сальдо та "голову" Херсонської міської адміністрації Олександра Кобеця.

27 квітня окупанти призначили Володимира Сальдо новим мером захопленого Херсона.

28 квітня прокуратура повідомила про підозру в колабораціонізмі депутату Херсонської міськради від "Блоку Сальдо", який проводив мітинги за РФ, закликав українців здатися та створив "Комитет спасения Херсонщины "За мир и порядок" на підтримку окупації.

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