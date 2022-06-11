В окупованому Херсоні прийняти громадянство РФ погодилися лише 24 людини
В окупованому Херсоні з 250 тис. людей російське громадянство прийняли 24 людини, серед них - ексмер Володимир Сальдо
Про це повідомило ТАСС у телеграмі.
Окупанти видавали паспорти РФ напередодні Дня Росії. Із близько 250 тис. містян російське громадянство прийняли 23 людини, зокрема колишній мер Херсона Володимир Сальдо. Він перейшов на бік росіян і "очолив" місто.
- 13 березня колаборантів у окупованому Херсоні очолив ексмер, "регіонал" Володимир Сальдо.
- 20 березня в окупованому Херсоні розстріляли авто Володимира Сальдо, водій загинув, пасажирка отримала поранення.
- 26 квітня в захопленій міськраді Херсона окупанти та колаборанти провели нараду, на якій представили "голову" Херсонської ОДА Володимира Сальдо та "голову" Херсонської міської адміністрації Олександра Кобеця.
- 27 квітня окупанти призначили Володимира Сальдо новим мером захопленого Херсона.
- 28 квітня прокуратура повідомила про підозру в колабораціонізмі депутату Херсонської міськради від "Блоку Сальдо", який проводив мітинги за РФ, закликав українців здатися та створив "Комитет спасения Херсонщины "За мир и порядок" на підтримку окупації.
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