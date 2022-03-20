В окупованому Херсоні розстріляли авто помічника ексмера, колаборанта Сальдо. Водія вбито, пасажирку поранено, - ЗМІ
Ранком неділі, 20 березня 2022 року, біля будинку колишнього мера Херсону, в минулому члена Партії регіонів Володимира Сальдо, що наразі публічно підтримує дії російських окупантів у місті, невідомі розстріляли автомобіль "Мерседес"
Розстріляна, машина належить соратнику Володимира Сальда Павлу Слободчикову. Про це із посиланням на миколаївський інформаційний портал NikVesti передає Еспресо.TV.
"Сальдо після загарбання міста російськими військами було помічено на акції на підтримку російського вторгнення, організованої колаборантом Кирилом Стремоусовим, а також на нараді, на якій обговорювалося співробітництво з Російською Федерацією", - зазначає видання.
Як повідомляє колишній депутат Херсонської міської ради Віталій Богданов, Розстріляна у Херсоні машина належить помічнику Володимира Сальда Павлу Слободчикову.
"У соцмережах пишуть, що водій вбитий-200, пасажирка - 300", - наголошує він.
Не виключено, що під обстріл потрапили, власне, Павло Слободчиков та його дружина Наталія Сергіївна Слободчикова.
Херсонці в коментарях під дописом Богданова зазначають, що Слободчиков нібито відповідав у Сальда за бізнесові питання.
Довідка
Навесні 2014 року в мережі з'явився аудіозапис розмови за участю людини з голосом, схожим на голос Володимира Сальдо. На запису того, кого можна ідентифікувати як Сальдо, розповідав як він зі своєю групою підтримки готується протидіяти захисникам України та зустрічати російську армію з Криму.
Належного покарання Сальдо тоді уникнув.
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