Про це у своєму телеграм-каналі розповів очільник Херсонської ОВА Геннадій Лагута.

"Я переконаний, що ці колаборанти та їх спільники після нашої перемоги понесуть відповідальність. Ці призначення є незаконними".

Довідково: 65-річний Володимир Сальдо був мером Херсона з 2002 по 2012 рік (три каденції), нардепом від Партії регіонів у Верховній Раді VIII скликання. З початку повномасштабної війни підтримав російську окупацію Херсона.



"Радіо Свобода" з посиланням на коментар Геннадія Лагути повідомляє, що Олександр Кобець - це чоловік старший за 60 років, який до 1991 року жив у Херсоні.



Водночас законно обраний мер Херсона Ігор Колихаєв повідомив у Facebook, що Кобець Олександр Юрійович заявив про намір "координувати процеси, які забезпечують життєдіяльність міста".



"Сьогодні моїм заступникам та керівникам КП, департаментів, управлінь Херсонського виконавчого комітету, старостам округів, головам районних рад було представлено нового "главу адміністрації Херсона". Було озвучено, що повноваження Херсонського міського голови делегуються, згідно з наказом обласного військового коменданта РФ, Кобець Олександру Юрійовичу, який у свою чергу підпорядковується новому голові Херсонської обласної адміністрації Сальдо Володимиру Васильовичу. Кобець озвучив, що від сьогодні саме він координуватиме процеси, які забезпечують життєдіяльність міста", - написав Колихаєв.









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