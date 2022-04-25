Російські військові захопили будівлю міськради Херсона, - Суспільне
25 квітня у Херсоні армія РФ захопила будівлю міської ради
Про це Суспільному повідомив неназваний працівник органу.
"О 16:30 до будівлі зайшли військові РФ, сказали вийти всім працівникам. Зняли український прапор з будівлі. Ніяких пояснень людям не дали. Останнім залишив будівлю міський голова Ігор Колихаєв", - розповів він.
Видання повідомляє, що про причини захоплення та вимоги російських військових невідомо.
- За даними української розвідки, на Херсонщині російські окупанти призначили "референдум" на 27 квітня.
- На тимчасово окупованій Росією території Херсонської області загарбники вимагають від жителів селища міського типу Велика Олександрівка залишити населений пункт до 28 квітня.
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