Російські військові захопили будівлю міськради Херсона, - Суспільне

Про це Суспільному повідомив неназваний працівник органу.

"О 16:30 до будівлі зайшли військові РФ, сказали вийти всім працівникам. Зняли український прапор з будівлі. Ніяких пояснень людям не дали. Останнім залишив будівлю міський голова Ігор Колихаєв", - розповів він.

Видання повідомляє, що про причини захоплення та вимоги російських військових невідомо.

За даними української розвідки, на Херсонщині російські окупанти призначили "референдум" на 27 квітня.

На тимчасово окупованій Росією території Херсонської області загарбники вимагають від жителів селища міського типу Велика Олександрівка залишити населений пункт до 28 квітня.