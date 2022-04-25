На Херсонщині окупанти змушують жителів селища виїхати до 28 квітня, погрожуючи примусовою "евакуацією", - зведення Генштабу

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.



При цьому окупанти погрожують застосувати примусову "евакуацію" до жителів, які не виконають вимогу.



Крім того, в тимчасово окупованому Енергодарі працівники ФСБ проводять фільтраційні заходи.



На тимчасово окупованих територіях Харківщини та Луганщини російські військові здійснюють мародерство, крадіжки та пограбування місцевого населення.



"Особливу увагу приділяють "вилученню" алкогольних напоїв та продуктів харчування", - зазначили в Генштабі ЗСУ.



Окупанти здійснюють наступ у Східній операційній зоні з метою розгромути угруповання Об'єднаних сил і встановити повний контроль над територіями Донецької та Луганської областей, а також утримати сухопутний шлях до тимчасово окупованого Криму.



Також у Генштабі пояснили обстріли росіянами українських залізничних шляхів.



"Російські війська завдають ракетно-бомбових ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури, зокрема із залученням стратегічних бомбардувальників, кораблів та підводних човнів. Намагаються зруйнувати шляхи постачання військово-технічної допомоги від держав-партнерів. Для цього концентрують удари по залізничних вузлах", - йдеться у зведенні.



Противник продовжує нарощувати систему протиповітряної оборони дальньої дії за рахунок переміщення



З території РФ окупанти переміщують додаткові зенітні ракетні комплекси і намагаються створити запаси боєприпасів, матеріально-технічних засобів та спеціальної інженерної техніки. Командування окупантів шукає способи поповнити підрозділи, що зазнали втрат особового складу під час масштабної війни з Україною.



На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ознак формування росіянами наступальних угруповань не виявлено.



На Слобожанщині загарбники б'ють по інфраструктурі Харкова та по позиціях українських військових із застосуванням авіації та артилерії.



У районі Ізюма росіяни намагалися покращити своє тактичне положення на напрямках Андріївка - Заводи та Дібровне - Курулька та організовують логістику забезпечення угруповання.



На Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагався просунутись у районах населених пунктів Коровій Яр і Рубіжне та розвинути наступ в напрямку Запоріжжя за вогневої підтримки, проте зазнав втрат і не мав успіху.



У Маріуполі окупанти продовжують знищувати місто і блокуватии цивільних і військових у районі заводу "Азовсталь".



На Південнобузькому напрямку росіяни зосереджують зусилля на напрямках Херсон - Миколаїв та Херсон - Кривий Ріг: перегруповують війська, закріплюються на місцевості, посилюють угруповання ствольної та реактивної артилерії, накопичують боєприпаси та паливо-мастильні матеріали.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині.