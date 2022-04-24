ЗСУ звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині

Оперативну інформацію з фронту поширило командування "Південь" у Facebook.



"На Херсонщині, напередодні фейкового референдуму ворог намагався активізуватися. Спроби проведення штурмових дій в напрямку Олександрівки та Таврійського успіхів не мали. Намагання заволодіти Миколаївкою також виявилися не вдалими. Нанесенням вогневого ураження артилерією загальної підтримки угруповання атаки противника відбито. Нашими підрозділами з позицій спостережних постів відновлено контроль над 8 населеними пунктами Херсонської області", - йдеться у звіті "Півдня".



Накопичення живої сили та техніки в районі Киселівки для подальшого наступу на Посад-Покровське зазнало вогневого ураження українськими підрозділами. Ворог відійшов у бік Чорнобаївки зі значними втратами.



За добу 23 квітня загальні втрати противника складають: 74 особи, 2 танки, система реактивного залпового вогню, 6 одиниць броньованої та інженерної техніки, 4 БпЛА-розвідники.



"В Чорноморській операційній зоні вороже корабельне угруповання становить близько 20 одиниць, серед яких є підводні човни, споряджені крилатими ракетами типу "Калібр". Блокуючи судноплавство, проводячи викриття надводної обстановки та повітряну розвідку, вони продовжують нести загрозу ракетного удару майже по всій території України", - розповіли у ЗСУ.





23 квітня Росія обстріляла Одесу з Каспійського моря, було пошкоджено військовий об'єкт та 2 житлові будинки.

В Одесі від ракетного обстрілу російських військ загинули восьмеро людей, 18 – поранені.

Ввечері 23 квітня на Одещині воїни підрозділу Повітряних Сил ЗСУ збили дві російські крилаті ракети.

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