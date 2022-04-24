На Одещині ППО збили дві російські крилаті ракети

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Одеси.



Росія випустила крилаті ракети з акваторії Чорного моря.



"23 квітня о 22:00 на Одещині воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил ЗСУ збили дві російські крилаті ракети, які були випущені з акваторії Чорного моря російським кораблем та прямували у напрямку порту Південний", - йдеться у повідомленні одеситів.







23 квітня Росія обстріляла Одесу з Каспійського моря, було пошкоджено військовий об'єкт та 2 житлові будинки.

В Одесі від ракетного обстрілу російських військ загинули восьмеро людей, 18 – поранені.

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