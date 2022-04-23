Росія обстріляла Одесу з Каспійського моря. Пошкоджено військовий об'єкт та 2 житлові будинки, відомо про загиблого
23 квітня угруповання протиповітряної оборони вели бойові дії зі знищення крилатих ракет противника, які були запущені літаками ТУ-95 з акваторії Каспійського моря
Про це повідомило повітряне командування "Південь" у Facebook.
Воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети, які здійснювали удар по місту Одеса та 2 БПЛА, які імовірно здійснювали корекцію польоту крилатих ракет та ставили активні перешкоди засобам протиповітряної оборони.
"На жаль, 2 ракети вразили військовий об’єкт та 2 житлові будинки", - йдеться у повідомленні..
"Потрапили в житлові будинки. Вже точно відомо про одного загиблого. Він згорів у своїй машині у дворі одного з будинків", - зазначив радник голови МВС Антон Геращенко.
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