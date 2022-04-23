Унаслідок ракетного удару по Одесі загинуло восьмеро людей, серед них - тримісячна дитина

Про це написав голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.



"Одеса. 5 убитих та 18 поранених українських громадян", - сказав він.



За словами очільника ОП, жертв та постраждалих може буде більше.



"Серед убитих - тримісячна дитина. Малеча, яка мала зустрічати з батьками свій перший Великдень", - написав Єрмак.



Нагадаємо, Росія обстріляла Одесу з Каспійського моря, пошкоджено військовий об'єкт та 2 житлові будинки

Станом на 18:47 пресслужба міської ради Одеси повідомила, що загинули 8 людей. Мер Одеси Геннадій Труханов відвідав поранених одеситів, які постраждали від ракетного обстрілу.



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