Унаслідок ракетного удару по Одесі загинуло восьмеро людей, серед них - тримісячна дитина
В Одесі від ракетного обстрілу російських військ загинули восьмеро людей, 18 – поранені
Про це написав голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.
"Одеса. 5 убитих та 18 поранених українських громадян", - сказав він.
За словами очільника ОП, жертв та постраждалих може буде більше.
"Серед убитих - тримісячна дитина. Малеча, яка мала зустрічати з батьками свій перший Великдень", - написав Єрмак.
Нагадаємо, Росія обстріляла Одесу з Каспійського моря, пошкоджено військовий об'єкт та 2 житлові будинки
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