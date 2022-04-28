Співпрацював з окупантами та створив "Комитет спасения Херсонщины "За мир и порядок"": депутату Херсонської міськради повідомили про підозру

Про це йдеться у фейсбуці Київської міської прокуратури.



"Депутат Херсонської міської ради від політичної партії "Блок Сальдо", знаючи, що м. Херсон тимчасово окуповане збройними формуваннями РФ, записав відеозвернення для російського інтернет-видання, в якому закликав своїх співгромадян скласти зброю та припинити бойові дії. Також депутат організував та фактично брав участь у проведенні проросійського мітингу із пропагандою комуністичного, тоталітарного режиму, який транслювався у російських ЗМІ та у соціальних мережах", - зазначили в повідомленні.



Також він оголосив про створення незаконного формування під назвою "Комитет спасения Херсонщины "За мир и порядок"". Його учасники проголосували за підтримку дій російських окупантів в Україні.



За керівництва Подільської окружної прокуратури Києва депутату повідомили про підозру в співпраці з окупантами, організації та проведенні мітингу на підтримку дій окупантів та активній участі у ньому (ч. 6 ст. 111-1 КК України). Зараз тривають слідчі дії. Депутату загрожує до 10-12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років і з конфіскацією майна або без неї.

13 березня колаборантів у окупованому Херсоні очолив ексмер, "регіонал" Володимир Сальдо.

20 березня в окупованому Херсоні розстріляли авто Володимира Сальдо, водій загинув, пасажирка отримала поранення.

26 квітня в захопленій міськраді Херсона окупанти та колаборанти провели нараду, на якій представили "голову" Херсонської ОДА Володимира Сальдо та "голову" Херсонської міської адміністрації Олександра Кобеця.

27 квітня окупанти призначили Володимира Сальдо новим мером захопленого Херсона.

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