Співпрацював з окупантами та створив "Комитет спасения Херсонщины "За мир и порядок"": депутату Херсонської міськради повідомили про підозру
Прокуратура повідомила про підозру в колабораціонізмі депутату Херсонської міськради від "Блоку Сальдо", який проводив мітинги за РФ, закликав українців здатися та створив "Комитет спасения Херсонщины "За мир и порядок"", який підтримує окупацію
Про це йдеться у фейсбуці Київської міської прокуратури.
"Депутат Херсонської міської ради від політичної партії "Блок Сальдо", знаючи, що м. Херсон тимчасово окуповане збройними формуваннями РФ, записав відеозвернення для російського інтернет-видання, в якому закликав своїх співгромадян скласти зброю та припинити бойові дії. Також депутат організував та фактично брав участь у проведенні проросійського мітингу із пропагандою комуністичного, тоталітарного режиму, який транслювався у російських ЗМІ та у соціальних мережах", - зазначили в повідомленні.
Також він оголосив про створення незаконного формування під назвою "Комитет спасения Херсонщины "За мир и порядок"". Його учасники проголосували за підтримку дій російських окупантів в Україні.
За керівництва Подільської окружної прокуратури Києва депутату повідомили про підозру в співпраці з окупантами, організації та проведенні мітингу на підтримку дій окупантів та активній участі у ньому (ч. 6 ст. 111-1 КК України). Зараз тривають слідчі дії. Депутату загрожує до 10-12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років і з конфіскацією майна або без неї.
- 13 березня колаборантів у окупованому Херсоні очолив ексмер, "регіонал" Володимир Сальдо.
- 20 березня в окупованому Херсоні розстріляли авто Володимира Сальдо, водій загинув, пасажирка отримала поранення.
- 26 квітня в захопленій міськраді Херсона окупанти та колаборанти провели нараду, на якій представили "голову" Херсонської ОДА Володимира Сальдо та "голову" Херсонської міської адміністрації Олександра Кобеця.
- 27 квітня окупанти призначили Володимира Сальдо новим мером захопленого Херсона.
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