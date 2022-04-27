У Росії оголосили про призначення "гауляйтерів" у Херсоні та області
На співпрацю з окупантами погодились екс-мер Херсона Володимир Сальдо та Олександр Кобець
Про це повідомляють РІА Новини з посиланням на військово-цивільну адміністрацію міста.
У повідомленні йдеться, що новим градоначальником тимчасово підконтрольного Росії Херсона призначено депутата міськради Олександра Кобеця, колишнього мера Ігоря Колихаєва "звільнено".
Херсонську область очолив Володимир Сальдо, який до 2012 року був мером обласного центру.
- Вчора про призначення саме цих "гауляйтерів" повідомив голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута.
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