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США запровадили санкції проти Кабаєвої та колаборантів Іващенка, Сальдо і Стрємоусова

2 серпня, 2022 вiвторок
19:45
Світ санкції проти Росії

Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США розширило список підсанкційних осіб та додало в нього Кабаєву та низку колаборантів РФ

Про це йдеться на сайті міністерства фінансів США.

Зазначається, що під обмеження, крім коханки Путіна Аліни Кабаєвої, потрапили також деякі колаборанти на тимчасово окупованих територіях. Мова йде зокрема про Кирила Стрємоусова, Володимира Сальдо та Константина Іващенка.

Крім того, санкції також наклали на фонд, інститут і технопарк "Сколково", співвласника "Фосагро" Андрія Гурьєва та Магнітогорський металургійний комбінат.

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санкції проти Росії
США
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