Про це йдеться на сайті міністерства фінансів США.

Зазначається, що під обмеження, крім коханки Путіна Аліни Кабаєвої, потрапили також деякі колаборанти на тимчасово окупованих територіях. Мова йде зокрема про Кирила Стрємоусова, Володимира Сальдо та Константина Іващенка.

Крім того, санкції також наклали на фонд, інститут і технопарк "Сколково", співвласника "Фосагро" Андрія Гурьєва та Магнітогорський металургійний комбінат.

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