Про це повідомляють російські ЗМІ.

За інформацією Baza, Сальдо у стані медикаментозної коми доправили спецбортом з окупованого Криму до Москви. Його поклали до реанімації токсикологічного відділення НДІ ім. Скліфосовського.

У токсикологічну реанімацію потрапляють пацієнти, які постраждали від отруєнь різними хімічними речовинами. Сюди госпіталізують, коли потрібна екстрена детоксикація організму. Тут розташовано єдину в Москві хіміко-токсикологічну лабораторію з високоточним обладнанням, яке дозволяє визначити речовини, що отруїли організм.

Лікарі у Сімферополі практично одразу запідозрили у Сальдо отруєння.

5 серпня російські ЗМІ повідомляли, що призначеного окупантами "керівника" Херсонської області Володимира Сальдо госпіталізували та ввели у стан медикаментозної коми.

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