Колаборанта Сальдо, який перебуває у комі, доправили до Москви та поклали до відділення токсикології
Колаборанта Володимира Сальдо, який "очолював" окуповану Херсонщину, доправили літаком до Москви та поклали до відділення токсикології
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За інформацією Baza, Сальдо у стані медикаментозної коми доправили спецбортом з окупованого Криму до Москви. Його поклали до реанімації токсикологічного відділення НДІ ім. Скліфосовського.
У токсикологічну реанімацію потрапляють пацієнти, які постраждали від отруєнь різними хімічними речовинами. Сюди госпіталізують, коли потрібна екстрена детоксикація організму. Тут розташовано єдину в Москві хіміко-токсикологічну лабораторію з високоточним обладнанням, яке дозволяє визначити речовини, що отруїли організм.
Лікарі у Сімферополі практично одразу запідозрили у Сальдо отруєння.
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5 серпня російські ЗМІ повідомляли, що призначеного окупантами "керівника" Херсонської області Володимира Сальдо госпіталізували та ввели у стан медикаментозної коми.
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