Про це повідомляє у Telegram Головне управління розвідки Міноборони України.

"Нечисленні групи місцевих колаборантів (переважно складаються з 2-3 жінок) продовжують здійснювати перепис населення в усіх районах окупованого Маріуполя. Мета такого "перепису" - встановити реальну кількість людей, які залишились у місті. Вказані групи відвідують всі квартири та приватні помешкання. Під час перепису вимагають надати особисті документи з реєстрацією (пропискою). Також з'ясовують місце перебування найближчих родичів", - йдеться у повідомленні.

При цьому збирання даних про маріупольців колаборанти обґрунтовують прагненням забезпечити їх електрикою та газом.

За даними розвідки, в неофіційних розмовах колаборанти визнають, що більшість опитаних відмовляються брати участь у можливому "референдумі" щодо приєднання до РФ або не відповідають на запитання щодо участі у заході окупантів.

За оцінками колаборантів, у місті залишилися переважно громадяни віком 45-70 років, а готовність прийти на "виборчі дільниці" та "проголосувати" чітко висловили лише близько 5-7% опитаних.

Крім того, колаборанти визнають, що маріупольці здебільшого озлоблено ставляться до РФ і представників окупаційних адміністрацій.

Водночас розвідка зазначає, що в Кремлі остаточно не визначилися щодо того, чи проводити "референдум", і якщо так, то в які дати.

"Навряд чи він справді відбудеться, як було анонсовано, 11 вересня. Навпаки, наразі окупаційна влада Маріуполя намагається не піднімати тему "референдуму" та концентрується на піар-акціях з пропагування результатів роботи із "забезпечення населення соціальною допомогою, продуктами харчування та підготовкою до зимового періоду", - повідомляє розвідка.

Також, за даними ГУР МО, з 1 вересня окупанти припинять видавати вцілілим жителям Маріуполя так звану гуманітарну допомогу - дешеві набори продуктів (крупа, консерви), які люди споживали, щоб вижити. При цьому однією з причин згортання "допомоги" окупанти називають небажання маріупольців отримувати громадянство РФ.

Раніше повідомлялося, що жителі Херсонщини зривають підготовку загарбників до псевдореферендуму, а у Приазовському на Запоріжжі підірвали штаб, де окупанти готували псевдореферендум.