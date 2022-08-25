У Приазовському на Запоріжжі підірвали штаб, де окупанти готувалися до псевдореферендуму, - мер Мелітополя
У селищі Приазовське Запорізької області підірвали штаб російських окупантів, де ті готувалися видавати паспорти та організовували псевдореферендум. Також Іван Федоров підтвердив, що колаборант Іван Сушко помер
Про це інформує в телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Сили спротиву продовжують не просто натякати, а вибухово заявляти окупантам, що їм тут не раді. Все, що хоч якось пов’язане з підготовкою до псевдореферендуму, буде знищуватись на місці.
В підтвердження цього сьогодні вночі підірвано штаб окупантів у селищі Приазовське Мелітопольського району. Саме там рашисти готувались до "голосування" та видавали російські паспорти", - написав мер Мелітополя.
Крім того, Федоров у Медіацентрі підтвердив ліквідацію колаборанта Івана Сушка, який відповідав за проведення псевдореферендуму в Михайлівському районі.
"Варто зазначити, що це близька людина до основного гауляйтера в Запорізькій області Євгена Балицького, він особисто його призначав. Поки чітко не можна сказати, чи це зачистка росіян, чи робота наших партизанів", – наголосив мер Мелітополя.
Нагадаємо, 24 серпня з'явилася інформація про те, що в тимчасово окупованій Михайлівці Запорізької області підірвали автомобіль псевдоголови селища Івана Сушка. Гауляйтер загинув.
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- Раніше у Мелітополі партизани підірвали електроопору. Місцеве видання "РІА-Мелітополь" припустило, що таким чином партизани намагалися перешкодити окупантам під'єднати Запорізьку АЕС до російської системи.
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