Про це інформує в телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Сили спротиву продовжують не просто натякати, а вибухово заявляти окупантам, що їм тут не раді. Все, що хоч якось пов’язане з підготовкою до псевдореферендуму, буде знищуватись на місці.

В підтвердження цього сьогодні вночі підірвано штаб окупантів у селищі Приазовське Мелітопольського району. Саме там рашисти готувались до "голосування" та видавали російські паспорти", - написав мер Мелітополя.

Крім того, Федоров у Медіацентрі підтвердив ліквідацію колаборанта Івана Сушка, який відповідав за проведення псевдореферендуму в Михайлівському районі.

"Варто зазначити, що це близька людина до основного гауляйтера в Запорізькій області Євгена Балицького, він особисто його призначав. Поки чітко не можна сказати, чи це зачистка росіян, чи робота наших партизанів", – наголосив мер Мелітополя.

Нагадаємо, 24 серпня з'явилася інформація про те, що в тимчасово окупованій Михайлівці Запорізької області підірвали автомобіль псевдоголови селища Івана Сушка. Гауляйтер загинув.

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