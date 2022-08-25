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Головна війна з Росією У Приазовському на Запоріжжі підірвали штаб, де окупанти готувалися до псевдореферендуму, - мер Мелітополя

У Приазовському на Запоріжжі підірвали штаб, де окупанти готувалися до псевдореферендуму, - мер Мелітополя

25 серпня, 2022 четвер
13:39
війна з Росією окупанти

У селищі Приазовське Запорізької області підірвали штаб російських окупантів, де ті готувалися видавати паспорти та організовували псевдореферендум. Також Іван Федоров підтвердив, що колаборант Іван Сушко помер

Про це інформує в телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Сили спротиву продовжують не просто натякати, а вибухово заявляти окупантам, що їм тут не раді. Все, що хоч якось пов’язане з підготовкою до псевдореферендуму, буде знищуватись на місці. 

В підтвердження цього сьогодні вночі підірвано штаб окупантів у селищі Приазовське Мелітопольського району. Саме там рашисти готувались до "голосування" та видавали російські паспорти", - написав мер Мелітополя.

Крім того, Федоров у Медіацентрі підтвердив ліквідацію колаборанта Івана Сушка, який відповідав за проведення псевдореферендуму в Михайлівському районі. 

"Варто зазначити, що це близька людина до основного гауляйтера в Запорізькій області Євгена Балицького, він особисто його призначав. Поки чітко не можна сказати, чи це зачистка росіян, чи робота наших партизанів", – наголосив мер Мелітополя.

Нагадаємо, 24 серпня з'явилася інформація про те, що в тимчасово окупованій Михайлівці Запорізької області підірвали автомобіль псевдоголови селища Івана Сушка. Гауляйтер загинув.

  • У тимчасово окупованому Мелітополі сили спротиву пошкодили штаб "Єдиної Росії", оголошено полювання на всіх причетних до псевдореферендуму.
  • 8 та 9 серпня в тимчасово окупованому Мелітополі підірвали дві бази рашистів. Відомо, що є вбиті та поранені загарбники.
  • Військовий експерт Сергій Згурець припускає, що Мелітополь має стати ключовим містом у звільненні Півдня.
  • Ввечері, 10 серпня, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух.
  • 11 серпня ЗСУ знищили штаб росіян у Мелітополі.
  • В одному з дворів Мелітополя близько 09:16 12 серпня підірвали колаборанта й голову виборчого штабу "Єдиної Росії" Олега Шостака.
  • 17 серпня міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в центрі міста, поблизу штабу окупантів, пролунав вибух.
  • Раніше у Мелітополі партизани підірвали електроопору. Місцеве видання "РІА-Мелітополь" припустило, що таким чином партизани намагалися перешкодити окупантам під'єднати Запорізьку АЕС до російської системи.
  • Партизан із Мелітополя розповів у інтерв'ю The New York Times, як знищує російських окупантів і колаборантів.
  • Бердянські партизани записали відеозвернення, пообіцявши, що "не зупиняться, поки російська шваль не гнитиме в землі".
  • Партизани у Маріуполі вбили окупаційного "чиновника", який чіплявся до дівчини.

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російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
колаборанти
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