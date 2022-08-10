Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

За попередньою інформацією, у Мелітополі горить будівля сервісного центру МВС, яку захопили рашисти.

"Вже стало доброю традицією не давати окупантам спокійно спати. Бавовна для орків у Мелітополі та поруч з містом - четвертий вечір поспіль. Наразі зафіксовано гучний вибух, який чули у всіх районах. Окупанти з пафосом відкрили там свій черговий псевдо орган з видачі фейкових документів на авто. Навіть встигли зробити ремонт. На щастя, їхні плани буквально підірвано", - написав Федоров.