В окупованому Мелітополі пролунав вибух. Горить будівля сервісного центру МВС
Ввечері, 10 серпня, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
За попередньою інформацією, у Мелітополі горить будівля сервісного центру МВС, яку захопили рашисти.
"Вже стало доброю традицією не давати окупантам спокійно спати. Бавовна для орків у Мелітополі та поруч з містом - четвертий вечір поспіль. Наразі зафіксовано гучний вибух, який чули у всіх районах. Окупанти з пафосом відкрили там свій черговий псевдо орган з видачі фейкових документів на авто. Навіть встигли зробити ремонт. На щастя, їхні плани буквально підірвано", - написав Федоров.
- 9 серпня вибухи лунали в окупованій Кирилівці Мелітопольського району. Партизани пошкодили штаб із технікою рашистів.
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- Військовий експерт Сергій Згурець припускає, що Мелітополь має стати ключовим містом у звільненні Півдня.
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