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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У Мелітополі після нічних вибухів є вбиті та поранені серед окупантів, вранці була нова атака на військову базу росіян, - мер

У Мелітополі після нічних вибухів є вбиті та поранені серед окупантів, вранці була нова атака на військову базу росіян, - мер

9 серпня, 2022 вiвторок
12:10
війна з Росією Мелітополь

8 та 9 серпня в тимчасово окупованому Мелітополі підірвали дві бази рашистів. Відомо, що є вбиті та поранені загарбники

Про це повідомив у телеграмі міський голова Іван Федоров.

"Вчора о 22:30 почалася чергова пекельна ніч для ворогів на території тимчавого окупованого міста Мелітополь. Люди чули гучні вихуби. Їх було близько 10. Це продовжувалося приблизно дві години. Місце вибуху сказати нині не можемо, але є поранені та вбиті вороги. Цю інформацію ми маємо від звернень до своїх лікарів по допомогу", - сказав Федоров.

Сьогодні вранці вибухи продовжилися поблизу військової бази, які уражають вже вчетверте.

"Збройні сили України не збираються залишати наше місто Мелітополь, його збираються звільняти разом з усіма жителями, які вже шостий місяць чинять супротив", - додав мер.

  • Мер Мелітополя зазначив, що слід чекати на гарні новини для українців й нищівні для рашистів, адже у тимчасово окупованому Мелітополі прогриміло близько 10 вибухів.

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Мелітополь
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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