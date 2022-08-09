Про це Іван Федоров повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Черговий вечір для російських військових перестає бути спокійним. В західній частині Мелітополя чутно вже близько 10 потужних вибухів. Віримо в ЗСУ та чекаємо на гарні новини для українців й нищівні для рашистів", - написав Іван Федоров.

Інформацію підтверджує "Суспільне. Запоріжжя".

Телеграм-канал "Труха" до повідомлення Федорова додає й відео результатів обстрілів.

Водночас стало відомо про нічні обстріли зв боку окупантів мирних Харкова та Нікополя.

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