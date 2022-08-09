English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Вечір для військових РФ перестає бути спокійним. В тимчасово окупованому Мелітополі прогриміло близько 10 вибухів

Вечір для військових РФ перестає бути спокійним. В тимчасово окупованому Мелітополі прогриміло близько 10 вибухів

9 серпня, 2022 вiвторок
02:54
війна з Росією Мелітополь

Мер Мелітополя зазначив, що слід чекати на гарні новини для українців й нищівні для рашистів

Про це Іван Федоров повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Черговий вечір для російських військових перестає бути спокійним. В західній частині Мелітополя чутно вже близько 10 потужних вибухів. Віримо в ЗСУ та чекаємо на гарні новини для українців й нищівні для рашистів", - написав Іван Федоров.

Інформацію підтверджує "Суспільне. Запоріжжя".

Телеграм-канал "Труха" до повідомлення Федорова додає й відео результатів обстрілів.

Водночас стало відомо про нічні обстріли зв боку окупантів мирних Харкова та Нікополя.

Стежте за подіями в Україні та світі  разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Запоріжжя
Мелітополь
Читайте також:
Реджеп Тайїп Ердоган (ліворуч) та Володимир Путін
7 серпня, 2022 неділя
Захід попередив Ердогана про негативні наслідки зближення з Росією, - FT
Андреас Умланд
6 серпня, 2022 субота
У кремлі зрозуміли, що продовження війни - це загроза єдності РФ, - політолог Умланд
Медведєв
8 серпня, 2022 понедiлок
Медведєв вигадав ще одну причину початку війни РФ проти України
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.49
    Купівля 38.49
    Продаж 39.51
  • EUR
    Купівля 38.85
    Продаж 39.97
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
9 серпня
03:17
українські танкісти
На Півдні цієї доби ЗСУ ліквідували понад 20 росіян та декілька одиниць броньованої техніки
02:28
Білл Клінтон
Зеленський мав розмову з експрезидентом США Клінтоном
02:04
Останні хвилини крейсера "Москва"
Міноборони РФ визнало загибель на крейсері "Москва" ще двох строковиків, - ЗМІ
01:40
Сухогруз RAZONI з українським збіжжям у Лівані
Ліван відмовився приймати зерно, відправлене першим кораблем з українського порту, - посольство
01:17
Протирадарні акети AGM-88 HARM
Сюрприз російським ППО-шникам. Українські ВПС освоїли західні ракети, що вражають російські С-300 на відстані до 150 км ,- експерт
00:57
wizzair
Угорський лоукостер Wizz Air з жовтня запланував польоти з Москви в Абу-Дабі
00:50
Андрій Скоч
Суд у США доручив арештувати літак російського олігарха вартістю $90 млн
00:30
Молдова
Прелюдія війни. У Молдові стривожені заявами Придністров'я про бажання приєднатися до Росії, - The Times
00:22
Зерно
Буферна зона 10 миль. Стали відомі деталі "зернового коридору" для українського збіжжя, - Reuters
00:15
Генерал Дмитро Марченко
Ще у березні росіяни проґавили шанс захопити Миколаїв, – генерал Марченко
00:03
діти війна
Росії примусово виселили з України понад 3 млн людей
2022, понедiлок
8 серпня
23:46
"Чотири збиті "Калібри" - це десятки врятованих життів українців". Зеленський подякував українським зенітникам
23:41
мавпяча віспа
У Молдові зафіксували перший випадок мавпячої віспи
23:10
Головний переговорник Ірану на ядерних переговорах Алі Багері-Кані у Відні
Євросоюз узгодив остаточний текст ядерної угоди з Іраном, – The Wall Street Journal
23:03
"Не має залишитись ані тліючого, ані замороженого конфлікту": Зеленський заявив, що лише очевидний програш РФ є запобіжником проти будь-якої нової війни
22:43
окупанти Мелітополь
В окупованому Мелітополі пролунали вибухи
22:37
Ексклюзив
Через обмеження виїзду чоловікам, 150 тис. українських моряків не можуть включитися в економіку, - представник "Фонду допомоги морякам "Ассоль" Шевченко
22:31
У столиці Фінляндії демонтували пам'ятник, подарований ще СРСР
У столиці Фінляндії демонтували пам'ятник, подарований ще СРСР
22:11
Курт Волкер
Україна та Грузія можуть стати членами НАТО попри те, що частина їх територій окупована Росією, - Волкер
22:06
Росіяни обстріляли населені пункти Сумщини, одна людина загинула
22:02
Прапор, який покинув Азовсталь з останнім бійцем, передали до Музею історії України у Другій світовій війні
У Донецьку триває "суд" над українськими полоненими: "прокурор ДНР" просить розстріляти бійців українського підрозділу "Ведмеді"
21:50
На фото Дмитро Кулеба
Вибачення не менш недолугі, ніж їхня причина, - Кулеба про Amnesty International та фільм CBS
21:38
Аналітика
Сергій Згурець
HIMARS та українська ППО руйнують плани російських окупантів. Колонка Сергія Згурця
21:36
Російський літак, який розбирають на запчастини через санкції
У Росії через санкції авіакомпанії розбирають літаки на запчастини, - Reuters
21:20
Ексклюзив
Путін та Лукашенко. Сочі, 2022 рік
Путін хоче руками Лукашенка зачепити країни НАТО, - військовий експерт Бадрак
21:18
Ентоні Блінкен
Якщо ми дозволимо Росії підкорити Україну, у світі почнеться "сезон війн", - Блінкен
21:14
Росія втратила на війні в Україні близько 70-80 тисяч солдатів, - Пентагон
21:08
Українці вже вісім років активно тренують свою армію. Російський військовий експерт визнав перемоги ЗСУ над армією РФ
21:06
Оновлено
ППО збила ракету
На Черкащині ППО збила ворожу ракету: пошкоджена цивільна інфраструктура, одна людина загинула
20:50
Пентагон
Пентагон анонсував додатковий пакет військової допомоги Україні на суму $1 млрд
20:50
МЗС РФ
Росія вивела свої об'єкти з-під дії Договору про скорочення стратегічної наступальної зброї
20:26
Допомога Україні
США нададуть Україні додаткових $4,5 млрд допомоги
20:18
окупант ЗАЕС
Білий дім відреагував на воєнні дії довкола ЗАЕС
20:14
Антонівський міст
"Окупанти на камеру міряють лінійками пошкодження, з ремонтом буде складно": заступник голови Херсонської облради Соболевський про стан Антонівського мосту
20:12
ЮНІСЕФ запускає застосунок з розвивальними іграми для дошкільнят
19:49
Війна з Росією, Генштаб ЗСУ
ЗСУ відбили наступ окупантів у напрямках Авдіївки та Пісків і зупинили ворожі штурми біля Бахмута, Зайцевого, Вершини й Кодеми, - Генштаб
19:35
Мапа небезпечних територій, сповіщення про підозрілі об'єкти, довідник: запрацював застосунок мінної безпеки MineFree
19:32
Україна зробила ще один вагомий крок по вирішення проблеми дизпалива в державі
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
19:26
Ексклюзив
окупанти орки війська рф
Росіяни зібрали найбільш боєздатні частини, щоб перекинути на Південь, але втрачають Схід, - військовий експерт Киричевський
18:54
Ексклюзив
Чернігів
Надзвичайно важливо не згортати реформу децентралізації, коли нам потрібно відновлювати міста, - засновниця Міжнародного саміту мерів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV