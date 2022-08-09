Вечір для військових РФ перестає бути спокійним. В тимчасово окупованому Мелітополі прогриміло близько 10 вибухів
Мер Мелітополя зазначив, що слід чекати на гарні новини для українців й нищівні для рашистів
Про це Іван Федоров повідомив у своєму телеграм-каналі.
"Черговий вечір для російських військових перестає бути спокійним. В західній частині Мелітополя чутно вже близько 10 потужних вибухів. Віримо в ЗСУ та чекаємо на гарні новини для українців й нищівні для рашистів", - написав Іван Федоров.
Інформацію підтверджує "Суспільне. Запоріжжя".
Телеграм-канал "Труха" до повідомлення Федорова додає й відео результатів обстрілів.
Водночас стало відомо про нічні обстріли зв боку окупантів мирних Харкова та Нікополя.
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