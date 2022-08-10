"Погрози вже не діють": українські партизани у тимчасово окупованому Мелітополі пошкодили штаб "Єдиної Росії"
У тимчасово окупованому Мелітополі сили спротиву пошкодили штаб "Єдиної Росії", оголошено полювання на всіх причетних до псевдореферендуму
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров під час ефіру національного телемарафону.
За словами Федорова, українські партизани у тимчасово окупованому Мелітополі пошкодили штаб "Єдиної Росії" і обіцяють покарати всіх причетних до псевдореферендуму.
"Сьогодні пекельна ніч для ворогів на території Мелітополя – третя підряд. Вчора близько 22:00 силами спротиву та партизанами було пошкоджено штаб "Єдиної Росії". Сьогодні є конкретні заяви про те, що оголошено полювання на всіх причетних до псевдореферендуму на тимчасово окупованій частині території Запорізької області. Це свідчить про те, що сили спротиву точно будуть проти (референдуму, - ред.) і будуть діяти, робити все, щоб таке дійство не відбулося", – сказав Федоров.
Також очільник Мелітополя сказав, що російські військові намагаються залякувати людей розстрілом, щоб ті йшли на співпрацю з окупантами, однак на українців погрози вже не діють.
"Все пішло зі спротиву наших учителів, які ще в травні сказали своє чітке "ні" рашистам і пропагандистам. І жоден керівник управління, керівник шкоди чи дитячого садочку не погодився навчати наших українських дітей за російськими програмами. Тому зараз перед 1 вересня рашисти залякують у ЗМІ людей і кажуть, що треба публічно розстріляти декілька вчителів, тоді з ними будуть співпрацювати. Але ми маємо спротив, який наростає", - сказав він.
Також повідомляється, що понад 80% мелітопольських випускників вступають до українських і європейських вишів.
"Навіть з погрозами розстрілу наші діти обирають європейське майбутнє... Погрози вже не діють. І ми бачимо, що роблять наші партизани з тими, хто здійснює ці погрози", - додав Федоров.
- Міський голова Іван Федоров вчора, 8 серпня, повідомив про вибухи в окупованому росіянами Мелітополі.
- Військовий експерт Сергій Згурець припускає, що Мелітополь має стати ключовим містом у звільненні Півдня.
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