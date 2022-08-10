Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров під час ефіру національного телемарафону.

За словами Федорова, українські партизани у тимчасово окупованому Мелітополі пошкодили штаб "Єдиної Росії" і обіцяють покарати всіх причетних до псевдореферендуму.

"Сьогодні пекельна ніч для ворогів на території Мелітополя – третя підряд. Вчора близько 22:00 силами спротиву та партизанами було пошкоджено штаб "Єдиної Росії". Сьогодні є конкретні заяви про те, що оголошено полювання на всіх причетних до псевдореферендуму на тимчасово окупованій частині території Запорізької області. Це свідчить про те, що сили спротиву точно будуть проти (референдуму, - ред.) і будуть діяти, робити все, щоб таке дійство не відбулося", – сказав Федоров.

Також очільник Мелітополя сказав, що російські військові намагаються залякувати людей розстрілом, щоб ті йшли на співпрацю з окупантами, однак на українців погрози вже не діють.

"Все пішло зі спротиву наших учителів, які ще в травні сказали своє чітке "ні" рашистам і пропагандистам. І жоден керівник управління, керівник шкоди чи дитячого садочку не погодився навчати наших українських дітей за російськими програмами. Тому зараз перед 1 вересня рашисти залякують у ЗМІ людей і кажуть, що треба публічно розстріляти декілька вчителів, тоді з ними будуть співпрацювати. Але ми маємо спротив, який наростає", - сказав він.

Також повідомляється, що понад 80% мелітопольських випускників вступають до українських і європейських вишів.

"Навіть з погрозами розстрілу наші діти обирають європейське майбутнє... Погрози вже не діють. І ми бачимо, що роблять наші партизани з тими, хто здійснює ці погрози", - додав Федоров.

Міський голова Іван Федоров вчора, 8 серпня, повідомив про вибухи в окупованому росіянами Мелітополі.

Військовий експерт Сергій Згурець припускає, що Мелітополь має стати ключовим містом у звільненні Півдня.

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