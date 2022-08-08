В окупованому Мелітополі пролунали вибухи

Про це Іван Федоров написав у Telegram.

"Черговий вечір для російських військових перестає бути спокійним. В західній частині Мелітополя чутно вже близько 10 потужних вибухів.

Віримо в ЗСУ та чекаємо на гарні новини для українців й нищівні для рашистів", - написав Іван Федоров.

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Наприкінці липня у Мелітопольському районі пошкодили залізницю, якою перевозили росіян і їхню техніку.

Військовий експерт Сергій Згурець припускає, що Мелітополь має стати ключовим містом у звільненні Півдня.

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