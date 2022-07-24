Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у телеграмі.

"Пошкоджена залізнична інфраструктура у Мелітопольському районі, яка використовувалася окупантами для перевезення військової техніки та особового складу в напрямку м.Василівка та м.Токмак. Це значно ускладнює логістику ворога", - наголосив він.

Також на аеродромі Мелітополя, який росіяни безуспішно намагаються відновити після атак ЗСУ, лунали вибухи й був дим. Вибухи були й у східному напрямку від міста, поблизу Костянтинівки.

"Сподіваємось на сюрприз рашистам від руху опору й чекаємо на підтвердження інформації", - зауважив Іван Федоров.

15 липня повідомляли, що через Мелітополь окупанти стягують техніку до Запоріжжя. У місті помітили понад 40 зенітних установок.

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