Про це інформує місцеве видання "Ріа-Мелітополь".

"У тимчасово окупованому Мелітополі ввечері вкотре спостерігають передислокацію ворожої техніки. Повідомляють про колону військової техніки із зенітними установками понад сорок одиниць", - йдеться в повідомленні.

Також у центрі міста Токмак є скупчення техніки, а солдати термінової служби армії РФ живуть в наметах.

14 липня, жителі Мелітополя спостерігали рух військової техніки з іншими відмітками. Так, через Приазовське та Мелітополь пройшли десятки одиниць техніки. В основному це були самохідні артилерійські установки та бойові машини піхоти.

"На машинах жителі Мелітополя помітили знаки V та O. Це означає, що вони належать збройним силам Білорусі та морської піхоти Росії", - роз'яснили в "Ріа-Мелітополь".

У середу, 13 липня, з Мелітополя у бік Херсона рухалися кілька автомобілів з особовим складом російських окупантів, а також тягач, що возив самохідну артилерійську установку. А 12 липня, кілька ракетних комплексів Точка У помітили в Приазовському Мелітопольського району.

"Ймовірно, що ЗСУ створили рашистам проблеми, тому вони й перекидають частину своїх військ для зміцнення позицій у Запорізькому та Херсонському напрямах", - додали в повідомленні.

Іван Федоров, міський голова Мелітополя, розповів, що за 100 метрів від житлових будинків стоїть вороже ППО та артилерія, відповідно, так вони планують прикриватися мирними жителями.

12 липня у Мелітопольському районі горіла база військової частини МНС, яку раніше захопили окупанти.

У ніч з 12 на 13 липня в окупованих Херсоні, Мелітополі та Бердянську чутно звуки автоматних пострілів

13 липня міський голова Іван Федоров розповів, що у тимчасово окупованому Мелітополі рашисти стріляють в небо, аби залякувати містян.

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