Жителі окупованих Херсона, Мелітополя та Бердянська масово повідомляють у соцмережах про автоматні постріли
У ніч з 12 на 13 липня в окупованих Херсоні, Мелітополі та Бердянську чутно звуки автоматних пострілів
Відео та повідомлення від жителів публікують у мережу telegram-канали.
У коментарях користувачі також підтверджують інформацію, що ніч в окупованих Херсоні, Мелітополі та Бердянську - неспокійна.
Серед версій, що окупанти можуть п'яними стріляти між собою, за допомогою автомата боротись з українськими безпілотниками або ж постріли - це робота партизанів.
Офіційних подробиць від влади поки немає.
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У Херсоні також було чути вибухи.
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