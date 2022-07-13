Відео та повідомлення від жителів публікують у мережу telegram-канали.

У коментарях користувачі також підтверджують інформацію, що ніч в окупованих Херсоні, Мелітополі та Бердянську - неспокійна.

Серед версій, що окупанти можуть п'яними стріляти між собою, за допомогою автомата боротись з українськими безпілотниками або ж постріли - це робота партизанів.

Офіційних подробиць від влади поки немає.

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У Херсоні також було чути вибухи.





Президент Володимир Зеленський ставить військовим завдання зі звільнення від російських окупантів усієї території України.

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