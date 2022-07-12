Зеленський ставить військовим завдання звільнити всі території України, а не лише Херсонщину, - Данілов

Про це заявив у коментарі "Радіо Свобода" секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.



"Я хотів би зауважити, що мова йде не тільки про Херсонську область, ідеться про деокупацію всієї країни. І коли президент ставить завдання нашим військовим, то має на увазі всю Україну. Звичайно, ми не можемо одномоментно звільнити всі території, але верховний головнокомандувач ставить завдання, щоб усі наші території були звільнені від агресора. Питання тільки часу і черговості", - сказав Данілов.

Секретар РНБО також зазначив, що зростання результативності ЗСУ впродовж останніх тижнів зумовлене отриманням Україною західної зброї, завдяки якій українські військові пришвидшили процес деокупації захоплених Росією територій.

"Це наслідки роботи високоточної зброї, яку ми почали врешті-решт отримувати від наших партнерів, за що їм велика дяка. І результати ви бачите: у нас немає жодного дня, щоб не було у нас сюрпризів для окупантів: накривають їхні штаби, накривають їхні місця зберігання зброї, місця зберігання техніки. Ця зброя працює бездоганно. Вона точно розуміє, куди треба влучити і постріли влучають саме туди, куди потрібно", - сказав Данілов.

Також Данілов зазначив, що РФ, як і раніше, має на меті знищення України і українців.

"План Росії не змінився. Завдання Російської Федерації доволі просте - це знищення нас як країни, знищення вищого політичного керівництва нашої країни, щоб наша країна перестала існувати", - сказав Данілов.

Раніше, 11 липня, Данілов заявив, що західна високоточна зброя допомагає Збройним Силам України нівелювати кількісну перевагу РФ у артилерії.

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