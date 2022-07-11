І це ми ще не починали: Данілов заявив, що ЗСУ нівелюють кількісну перевагу РФ у артилерії
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що західна високоточна зброя допомагає Збройним силам України нівелювати кількісну перевагу РФ у артилерії
Про це Данілов написав у twitter.
"Кількісні переваги росармії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю. Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни. І це ми ще не починали!" - заявив секретар Ради національної безпеки і оборони.
- 8 липня стало відомо, що Україна отримає від США новий пакет військової допомоги на $400 млн, зокрема нову високоточну зброю.
- 9 липня у міністерстві оборони США заявили, що українські військові за допомогою реактивних систем залпового вогню HIMARS зривають наступи росіян на Донбасі.
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