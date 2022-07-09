Про це пише The Washington Post.

Пакет містить чотири артилерійські ракетні системи HIMARS, а також тисячі боєприпасів до гаубиць.

За словами високопоставленого представника Пентагону, ці снаряди є "новим типом" 155-мм боєприпасів для гаубиць, які були поставлені в Україну раніше. Йдеться про гаубиці M777.

Він відмовився розкрити модифікації снарядів з міркування безпеки. Але уточнив, що вони підвищать здатність України завдавати ударів по російських військових об'єктах.

The New York Times припускає, що це можуть бути снаряди M982 Excalibur, які наводяться за GPS, б'ють на 40 км з допустимим відхиленням на 1,8 м, або M1156 теж з наведенням за GPS, але з відхиленням до 15 м на відстані 27-28 км.

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Представник Пентагону також зазначив, що точність буде вищою, ніж у стандартних снарядів, які на сьогодні застосовують Збройні сили України. Передбачається, що вони будуть витрачатися з меншою швидкістю, ніж 5000-6000 стандартних артилерійських боєприпасів на день.

"Українці просили про більшу точність, і HIMARS - не межа того, що США можуть надати їм в плані точності", - додав військовий США.

8 липня Міноборони показало роботу французьких ПТРК Milan-2 на фронті.

Reuters з посиланням на американського посадовця повідомило, що Україна не використовувала артилерійські системи HIMARS виробництва США для ударів по російських цілях за межами території України.

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