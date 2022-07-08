Стратегія росіян залишається у продавлюванні української оборони, HIMARS дають можливість балансувати ворожу силу, - Згурець

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".



"У росіян немає іншої стратегії окрім тієї, яку вони використовували при наступі на Сєверодонецьк та Лисичанськ, а саме продавлювання артилерією нашої оборони на вузьких ділянках фронту і потім дії піхоти на цих напрямках, коли вже рубежі оборони перемолола артилерія. Думаю, що такий підхід противник буде намагатися реалізувати й при наступі по новій лінії оборони, починаючи Сіверськ – Соледар – Бахмут і при реалізації наступів на Слов'янськ та Краматорськ", - розповів військовий експерт.



Аналітик зауважив, що зараз ми маємо зробити дії, які могли б реалізувати нашу перевагу у дальності засобів враження та почати завдавати такі далекобійні удари по артилерії противника, по базах скупчення військової техніки, по арсеналах, що власне зараз і відбувається.



"Тобто раціональне використання HIMARS у цих умовах залишається одним з елементів балансування ворожої сили, а за окремими напрямками забезпечення повної переваги на деяких ділянках. Це буде складно, з огляду на обмежену кількість HIMARS, але у будь-якому випадку ця стратегія залишається цілком життєздатною. У США вже говорять, що потрібно збільшити кількість HIMARS, щоб мова йшла про десятки, а не про одиниці, також збільшити дальності, якими зможе оперувати ЗСУ. Якби таке сталося, то суттєво б спростило українській армії завдання, балансування противника, і проведення ще більш ефективних операцій щодо послаблення можливостей ворога. На сьогодні ми говоримо про 17 HIMARS і MLRS, а очікуванні побажання хоча б 50 і, звісно, щоб ці системи мали у своєму арсеналі не лише керовані снаряди з дальністю 77 км, а ракети з дальністю до 300 км, тоді дійсно це була б суттєва і своєчасна підтримка української армії", - пояснив Згурець.



Військовий експерт висловив занепокоєння з приводу того, що час швидко йде і скоро осінь, відповідно, в умовах через 2-3 місяці здійснення контрнаступальних операцій буде достатньо ускладнено, тому що погода може впливати на планування операцій по тих чи інших напрямках.

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