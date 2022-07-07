На Запоріжжі після ударів з HIMARS дезертирували російські вояки, їх розшукує ФСБ
У Запорізькій області російські окупанти тікають зі своїх постів і складів після ударів з HIMARS. Шукати 30 дезертирів приїхала ФСБ
Про це інформує в телеграмі Запорізька обласна військова адміністрація.
"За повідомлення української розвідки, після внесення Збройними силами України військових об’єктів окупантів з високоточної зброї, на тимчасово окупованій території Запорізької області, в армії окупантів почалася паніка. Військовослужбовці російських окупаційних військових масово залишають склади та бази зберігання озброєння та військової техніки РФ, боїться нових ударів РСЗВ Himars", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що підрозділи ФСБ прибули до тимчасово окупованої території Запорізької області, аби знайти 30 російських дезертирів.
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