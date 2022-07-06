Про це інформує в фейсбуці пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України.

"Російські пропагандисти активно поширюють неправдиві повідомлення про нібито знищення американської артилерійської системи HIMARS. Наголошуємо, що дане повідомлення не відповідає дійсності і являється нічим іншим, як фейком", - йдеться в повідомленні.

У ЗСУ наголосили довіряти лише перевіреним джерелам інформації.

Нині реактивні системи HIMARS від американських партнерів постійно завдають удару по стратегічних пунктах армії РФ. У результаті чого ворог зазнає втрат у техніці та живій силі.

2 липня журналісти американського видання виїхали на бойовий виїзд із військовослужбовцями, що працюють з однією з 4-х реактивних систем залпового вогню HIMARS.

29 червня екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес розповів, скільки систем HIMARS потрібно Україні, щоби відкинути росіян на позиції 23 лютого.

28 червня українські сили використали нещодавно надані США реактивні артилерійські системи HIMARS для удару по російському складу боєприпасів приблизно за 60 км від лінії фронту на підконтрольній Росії території на Луганщині.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb