ЗСУ відбили наступ північніше Слов'янська, знищили ворожий склад завдяки HIMARS і звільнили кілька населених пунктів на Херсонщині, – ISW

Про це повідомив Інститут дослідження війни (ISW).

"27 червня російські війська провели невдалі наступальні дії на північ від Слов'янська. Українські війська чинили опір російським атакам у Мазанівці та Долині. Російські наступальні операції були значною мірою застопорені навколо Ізюмської осі, оскільки росіяни сконцентрували свою увагу на районі Сєверодонецька та Лисичанська", – йдеться в повідомлення.

ISW також повідомляє про успіхи ЗСУ на південному фронті, де російські війська зосередились на оборонних діях. Контрнаступ на Миколаївщині та Херсонщині називають успішним. Інститут цитує представника міноборони США, який повідомив, що за вихідні українські війська звільнили кілька населених пунктів у Херсонській області.

Нагадаємо, США закуплять для України передову систему ППО NASAMS.

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