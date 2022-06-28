ЗСУ відбили наступ північніше Слов'янська, знищили ворожий склад завдяки HIMARS і звільнили кілька населених пунктів на Херсонщині, – ISW
Українські сили використали нещодавно надані США реактивні артилерійські системи HIMARS для удару по російському складу боєприпасів приблизно за 60 км від лінії фронту на підконтрольній Росії території на Луганщині
Про це повідомив Інститут дослідження війни (ISW)."27 червня російські війська провели невдалі наступальні дії на північ від Слов'янська. Українські війська чинили опір російським атакам у Мазанівці та Долині. Російські наступальні операції були значною мірою застопорені навколо Ізюмської осі, оскільки росіяни сконцентрували свою увагу на районі Сєверодонецька та Лисичанська", – йдеться в повідомлення.
ISW також повідомляє про успіхи ЗСУ на південному фронті, де російські війська зосередились на оборонних діях. Контрнаступ на Миколаївщині та Херсонщині називають успішним. Інститут цитує представника міноборони США, який повідомив, що за вихідні українські війська звільнили кілька населених пунктів у Херсонській області.
- Нагадаємо, США закуплять для України передову систему ППО NASAMS.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.36
Купівля 34.36Продаж 35.14
-
EUR
Купівля 35.9Продаж 37.05
- Актуальне
- Важливе