США закуплять для України ППО NASAMS - The New York Times
Білий дім оголосить цього тижня, що відправляє Україні передову систему ППО NASAMS
Це норвезький протиповітряний комплекс, — пише The New York Times.
За інформацією офіційних осіб, адміністрація Байдена придбає Україні передову зенітно-ракетну систему NASAMS середньої та великої дальності, яка дозволить Україні захищати свої сили з великої відстані.
Рішення Байдена санкціонувати передачу нової системи було прийнято лише через день після того, як Росія обстріляла ракетами Київ. Росіяни обстріляли столицю одночасно з тим початком саміту "Великої сімки" в Німеччині.
За словами джерела NYT, обладнання оплатять з фонду екстреного фінансування, виділеного конгресом для допомоги Україні.
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