США закуплять для України ППО NASAMS - The New York Times

Це норвезький протиповітряний комплекс, — пише The New York Times.

За інформацією офіційних осіб, адміністрація Байдена придбає Україні передову зенітно-ракетну систему NASAMS середньої та великої дальності, яка дозволить Україні захищати свої сили з великої відстані.

Рішення Байдена санкціонувати передачу нової системи було прийнято лише через день після того, як Росія обстріляла ракетами Київ. Росіяни обстріляли столицю одночасно з тим початком саміту "Великої сімки" в Німеччині.

За словами джерела NYT, обладнання оплатять з фонду екстреного фінансування, виділеного конгресом для допомоги Україні.

Вранці 26 червня в Києві у в Шевченківському районі пролунали вибухи, постраждали щонайменше чотири людини. Зокрема, рятувальники дістали з-під завалів семирічну дитину.

27 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області, є загиблі.

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