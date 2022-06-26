У Києві вибухи: під завалами будинку залишаються люди
Вранці 26 червня в Києві у в Шевченківському районі пролунали вибухи
Про це інформує Еспресо.TV.
У столиці пролунало декілька вибухів. Офіційної інформації наразі немає.
Повітряну тривогу в Києві оголосили о 5:47.
Мер міста Віталій Кличко повідомляє про вибухи в Шевченківському районі.
"Кілька вибухів в Шевченківському районі. Бригади швидкої і рятувальники слідують на місце. Більш детальна інформація - згодом", - написав міський голова Києва.
Кличко додав: "В двох будинках відбувається порятунок і евакуація мешканців".
ДСНС інформує, що постраждала щонайменше одна людина.
"Бійці встановили, що внаслідок ворожого обстрілу, сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 7, 8 та 9 поверхів. Сталося загоряння на загальній площі 300 кв.м. Пошкоджено будівельні конструкції з першого по сьомий поверхи та часткове зруйновано - 7, 8 та 9 поверхи.
За попередніми даними, постраждала 1 особа", - пишуть ДСНС.
- В ніч з 25 на 26 червня у Харкові пролунали потужні вибухи.
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