Про це інформує Еспресо.TV.

У столиці пролунало декілька вибухів. Офіційної інформації наразі немає.

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 5:47.

Мер міста Віталій Кличко повідомляє про вибухи в Шевченківському районі.

"Кілька вибухів в Шевченківському районі. Бригади швидкої і рятувальники слідують на місце. Більш детальна інформація - згодом", - написав міський голова Києва.

Кличко додав: "В двох будинках відбувається порятунок і евакуація мешканців".

ДСНС інформує, що постраждала щонайменше одна людина.



"Бійці встановили, що внаслідок ворожого обстрілу, сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 7, 8 та 9 поверхів. Сталося загоряння на загальній площі 300 кв.м. Пошкоджено будівельні конструкції з першого по сьомий поверхи та часткове зруйновано - 7, 8 та 9 поверхи.



За попередніми даними, постраждала 1 особа", - пишуть ДСНС.

Рятувальники ліквідують пожежу та евакуюють людей. Мер міста додав, що під завалами залишаються люди: "У житловому будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали. Рятувальники продовжують працювати, медики на місці". Двох постраждалих госпіталізували. "З-під завалів житлового будинку в Шевченківському районі дістали семирічну дівчинку. Вона жива. Зараз рятують її маму", - додав Кличко.

Журналіста Еспресо.TV Тетяна Літвінова інформує з місця події - мати дівчинки дістали з-під завалів. Паспорт жінки, яку щойно дістали з-під завалів, чию доньку госпіталізували, громадянка РФ - Катерина Волкова.

В ніч з 25 на 26 червня у Харкові пролунали потужні вибухи.

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