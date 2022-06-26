У Харкові пролунали вибухи

Про це Еспресо.TV повідомили жителі Харкова.

За словами місцевих, у північній частині Харкова неспокійно, пролунало декілька серій вибухів. Офіційної інформації від чиновників - поки немає.

Повітряну тривогу в Харкові оголосили о 00:14.

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