Кулеба опублікував фото семирічної дівчинки після обстрілу Києва та звернувся до лідерів G7
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після ракетного удару по Києву закликав країни "Великої сімки" посилити санкції проти Росії та надати Україні більше важкого озброєння
Про це Кулеба написав у twitter.
"Ця семирічна дитина спокійно спала в Києві, поки російська крилата ракета не підірвала її будинок. Ще більше людей страждають по всій Україні. Саміт G7 має відповісти більшими санкціями проти Росії і більш важким озброєнням для України. Хворий імперіалізм Росії потрібно перемогти", - написав Кулеба під світлиною дівчинки, яку дістали живою з-під завалів багатоповерхівки, в яку 26 червня влучила російська ракета.
- Вранці 26 червня в Києві у в Шевченківському районі пролунали вибухи, постраждали щонайменше чотири людини.
- Пізніше стало відомо, що сили протиповітряної оборони збили російську ракету над Київською областю, уламки впали та околицях одного із сіл.
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