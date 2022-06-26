Про це Кулеба написав у twitter.

"Ця семирічна дитина спокійно спала в Києві, поки російська крилата ракета не підірвала її будинок. Ще більше людей страждають по всій Україні. Саміт G7 має відповісти більшими санкціями проти Росії і більш важким озброєнням для України. Хворий імперіалізм Росії потрібно перемогти", - написав Кулеба під світлиною дівчинки, яку дістали живою з-під завалів багатоповерхівки, в яку 26 червня влучила російська ракета.

Вранці 26 червня в Києві у в Шевченківському районі пролунали вибухи, постраждали щонайменше чотири людини.

Пізніше стало відомо, що сили протиповітряної оборони збили російську ракету над Київською областю, уламки впали та околицях одного із сіл.

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