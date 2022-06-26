На Київщині ППО збила ворожу ракету, уламки впали на околиці одного із сіл
У неділю, 26 червня, сили протиповітряної оборони збили російську ракету над Київською областю, уламки впали та околицях одного із сіл
Про це повідомляє Київська ОВА у telegram.
"Сьогодні вранці ворог вдарив по столиці. В області працювала ППО - збито одну ракету. Залишки ракети впали на околицях одного з сіл", - повідомили у адміністрації.
Там додали, що руйнувань та постраждалих немає.
- Вранці 26 червня в Києві у в Шевченківському районі пролунали вибухи.
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