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Оновлено

Обстріл Росією ТЦ у Кременчуці: 11 людей загинуло, - ОВА

27 червня, 2022 понедiлок
21:00
війна з Росією обстріл в Полтаві

27 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram.

О 21:20 пресслужба ДСНС повідомила, що до лікарів звернулося 59 осіб, з них 25 було госпіталізовано (1 особа померла в лікарні). 

О 20:58 стало відомо, що кількість жертв зросла до 11.

Лунін повідомив, що ТРЦ повністю знищений після ракетного удару. Продовжується розбір завалів.

Станом на 20:00 кількість поранених зросла до 50 людей. 

О 19:30 очільник ОВА Лунін повідомив, що кількість загиблих зросла до десяти осіб.

"10 загиблих і понад 40 людей отримали поранення і травми – така ситуація в Кременчуці внаслідок ракетних обстрілів натепер", - зазначив він.

ДСНС у коментарі hromadske повідомила, що у лікарні перебуває 21 людина.

Очільник ОВА повідомив, що 6 поранених – у важкому стані.

"29 людям надано амбулаторну допомогу (без госпіталізації), зокрема двом дітям.  Всі люди отримують лікування в медзакладах Кременчука", - написав він.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що росіяни атакували Кременчук з бомбардувальників, які перебували у Курській області.

"У торгівельно-розважальний центр в місті Кременчук російські окупанти влучили ракетами Х-22, випущених із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Літаки злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області", - йдеться у повідомленні.

О 17:50 заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про двох загиблих внаслідок удару.

"На цю хвилину відомо про 20 поранених, з них 9 у важкому стані. Вже підтверджено, що 2 людей загинули", - написав він у Telegram.

Тимошенко додав, що рятувальна операція триває.

О 17:00 мер міста Віталій Малецький повідомив, що ракети влучили в людне місце, яке на 100% не стосується військових дій

"Є загиблі і постраждалі", - зазначив він. 

Журналістка Еспресо Ірина Скрипачова повідомила, що на місці обстрілу багато швидких і рятувальників.

"Місце вибуху оточено, поруч з ним є залізничний вокзал та промислове підприємство", - сказала вона.

Стало відомо, що російські ракети влучили по одному із торгових центрів міста.

О 16:30 Лунін повідомив, що російські ракети в Кременчуку влучили у цивільний об'єкт.

"У Кременчуці влучання в цивільний обʼєкт. На жаль, є постраждалі", - написав очільник ОВА.

О 16:00 Лунін написав про ракетний удар по місті

"Прильоти" по Кременчуку. Деталі згодом. Залишаємося в укриттях", - написав він.
 


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Полтавщина
Кременчук
Військові новини
ракетний удар
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