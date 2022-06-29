Відкинути РФ на лінію 23 лютого: екскомандувач армії США в Європі Годжес назвав кількість потрібних Україні РСЗВ HIMARS

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Годжес.

"Я переконаний, що через кілька тижнів ми почнемо відчувати наслідки використання далекобійної артилерії та ракет. Але до того часу – це буде пекло для українських солдатів і мирних жителів, по яких гатить російська артилерія", – зазначив Годжес.

Генерал вважає, що деякі рішення на підтримку України були ухвалені запізно. Зокрема він каже, що наразі українці отримали заледве 10% реактивних систем HIMARS від тої кількості, що потрібна для потужного контрнаступу.

"Це дуже гарні системи, вони матимуть серйозний вплив на ситуацію на фронті. Але, щоби цей вплив був помітним, Україні потрібно десь 40 "хаймерсів". Крім того, потрібні боєприпаси, не лише самі системи запуску, адже ракети дуже швидко вичерпуються", – вважає Бен Годжес.