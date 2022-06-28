Німеччина та Нідерланди передадуть Україні ще 6 гаубиць PzH 2000
Німеччина cпільно з Нідерландами хоче додатково поставити Україні шість самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000
Про це заявила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт та її колега з Нідерландів Кася Оллонґрен на полях саміту НАТО в Мадриді, передає Der Spiegel.
"Федеральний уряд вирішив, що ми можемо передати Україні ще три самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000", – заявила Ламбрехт. Стільки ж можуть надати й Нідерланди. За словами німецької міністерки, Україна звернулася до Німеччини та Нідерландів з проханням про додаткові поставки.
Самохідна гармата-гаубиця PzH 2000 – це гармата калібру 155 мм на гусеничному шасі, створена на базі танка "Леопард-2". На озброєння бундесверу вона прийнята восени 1998 року. Передати PzH 2000 Україні погодилися Німеччина та Нідерланди.
- Нагадаємо, 21 червня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Україна вже отримала німецькі гаубиці PzH 2000. Вони стали шостим видом артилерії 155-мм калібру, який посилив оборону України – після M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar.
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