Німеччина та Нідерланди передадуть Україні ще 6 гаубиць PzH 2000

Про це заявила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт та її колега з Нідерландів Кася Оллонґрен на полях саміту НАТО в Мадриді, передає Der Spiegel.

"Федеральний уряд вирішив, що ми можемо передати Україні ще три самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000", – заявила Ламбрехт. Стільки ж можуть надати й Нідерланди. За словами німецької міністерки, Україна звернулася до Німеччини та Нідерландів з проханням про додаткові поставки.

Самохідна гармата-гаубиця PzH 2000 – це гармата калібру 155 мм на гусеничному шасі, створена на базі танка "Леопард-2". На озброєння бундесверу вона прийнята восени 1998 року. Передати PzH 2000 Україні погодилися Німеччина та Нідерланди.

Нагадаємо, 21 червня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Україна вже отримала німецькі гаубиці PzH 2000. Вони стали шостим видом артилерії 155-мм калібру, який посилив оборону України – після M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar.

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