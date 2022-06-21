Україна отримала німецькі гаубиці PzH 2000

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"В українській артилерійський родині з‘явилися німецькі Panzerhaubitze 2000 з підготовленими українськими екіпажами. Наші воїни вже б’ють ворога з допомогою M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar. Відтепер до цього "клубу найкращих" долучився й Ph 2000.

Як завжди, головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний на всі 100% ефективно застосує їх на полі бою. Звісно ж, окрема величезна подяка нашим артилеристам, які вже стали всесвітньою легендою. Також хочу подякувати німецьким партнерам за підтримку, на збільшення якої ми продовжуємо розраховувати", – написав міністр.

Нагадаємо, 16 червня міністр оборони Бен Уоллес оголосив, що Британія відремонтувала та відправляє Україні понад 20 далекобійних самохідних гаубиць М109.

9 червня телекомпанія CNN показала ексклюзивне відео з передової, на якому ЗСУ нищать ворога американською зброєю.

Самохідна гармата-гаубиця PzH 2000 – це гармата калібру 155 мм на гусеничному шасі, створена на базі танка "Леопард-2". На озброєння бундесверу вона прийнята восени 1998 року. Передати PzH 2000 Україні погодилися Німеччина та Нідерланди.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb