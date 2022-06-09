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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Телекомпанія CNN показала ексклюзивне відео з передової, на якому ЗСУ нищать ворога американською зброєю

Телекомпанія CNN показала ексклюзивне відео з передової, на якому ЗСУ нищать ворога американською зброєю

9 червня, 2022 четвер
14:20
війна з Росією 44 тернопільська бригада

Роботу українських артилеристів, що використовують американські гаубиці М777 транслювали на телеканалі CNN.

Американський журналіст Метью Ченс зробив відеорепортаж із передової, аби продемонструвати, як ЗСУ використовують зброю, що її передали США.

Зокрема, українські військові, спілкуючись із репортером стверджують, що озброєння, надане американцями, дає їм перевагу – воно легше і точніше, ніж зброя, яку використовує Росія. Тому захисники України чекають ще більше зброї з-за океану.

  • Нагадаємо 26 травня понтонну переправу рашистів через Сіверський Донець ЗСУ знищили гаубицями М777.
  • 8 червня Україна та Норвегія офіційно підтвердили постачання Україні 22–х гаубиць M109 з запчастинами та боєприпасами.
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