Телекомпанія CNN показала ексклюзивне відео з передової, на якому ЗСУ нищать ворога американською зброєю

Американський журналіст Метью Ченс зробив відеорепортаж із передової, аби продемонструвати, як ЗСУ використовують зброю, що її передали США.

Зокрема, українські військові, спілкуючись із репортером стверджують, що озброєння, надане американцями, дає їм перевагу – воно легше і точніше, ніж зброя, яку використовує Росія. Тому захисники України чекають ще більше зброї з-за океану.